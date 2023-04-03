唐豐劇中被鞭炮炸到面目全「灰」。（台視提供）

茵芙、唐豐和李銘叡灰頭土臉。（台視提供）

茵芙和唐豐在台視《美麗人生壯志高飛》成為反派擔當，劇中時常搞破壞，卻常弄巧成拙成為「可愛反派」，讓觀眾又好氣又好笑。最新劇情，茵芙和唐豐為了逃脫若楠(鄭仲茵飾)的追捕，李銘叡開車載兩人欲逃離，卻被高山(陳文山飾)逮個正著，在車子裡丟了鞭炮亂炸一通，最後車門一開，茵芙、唐豐和李銘叡灰頭土臉、爆炸頭上還有殘留的鞭炮碎屑，模樣十分狼狽。

唐豐和茵芙繼之前沖天炮造型，這次再度有新挑戰，茵芙透露造型是導演看完劇本決定的，因為鞭炮出現過幾次了，這次要來點不一樣的。茵芙笑說假髮一戴上去，立刻有「犀利哥」和周星馳電影風格。唐豐認為：「因為內容有趣，比單純搞笑來的好玩。」還提議未來可以加入「神鵰俠侶」的概念，讓茵芙扮演楊過、他扮小龍女，李銘叡演神雕。

外型帥氣的唐豐，不惜犧牲色相演出，他開心表示，獲得很多正向回饋：「粉絲都說我突破極限，很喜歡看我們的這段，不沉重、輕鬆、有趣。」茵芙劇中戲路多變，從溫柔的後媽搖身一變成大反派，造型也堪稱百變，她將悽慘照片上傳粉專之後，逗趣模樣曝光引來許多觀眾討論，連同劇演員留言，鄭仲茵稱讚：「辛苦了，其實滿好看的耶！」飾演茵芙姊妹的璟宣也說：「我們下次這樣去喝下午茶。」

茵芙表示嘗試帶點喜劇的戲路真的是意料之外：「一開始也擔心觀眾會無法接受，結果沒想到這樣的嘗試反應還不錯，算是意外開發出諧星本能。」作為劇情潤滑劑，茵芙表示：「也是希望大家在比較沉重的劇情之餘，也能有片段時刻笑一下、輕鬆一下。」