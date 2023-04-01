位於台東縣延平鄉的紅葉谷綠能溫泉園區去年 8 月 27 日開幕營運，原民會主任委員夷將‧拔路兒 Icyang‧Parod 特別在連假首日到紅葉現場訪視。

紅葉谷副營運長游雅評首先向夷將、原民會經濟發展處長宋麗茹及延平鄉公所說明營運情形，園區進用近7成當地鄉民為員工，包含台東縣民則有9成。

原民會主委夷將今天訪視台東縣延平鄉紅葉谷綠能溫泉園區。（蔡旻妤攝）

夷將說，平日公務繁忙，趁著連假首日特地赴台東關心紅葉谷營運情形，「看到副營運長簡報時笑容很好，表示營運很好！更高興是在公所OT廠商，還能優先進用原住民 ，增加在地就業機會，這樣族人就不必離鄉背井到外面工作了。」

原民會主委夷將今天訪視台東縣延平鄉紅葉谷綠能溫泉園區。（蔡旻妤攝）

「紅葉谷綠能溫泉園區」是全台第1個結合地熱發電與溫泉觀光的園區，開幕至今來客數逾萬人，除了提供在地族人就業機會，更結合在地的人文景觀、自然生態及農特產品及 美食導覽等行銷活動，帶動地方產業發展，活絡部落經濟。

原住民族委員會核定補助台東縣延平鄉公所辦理紅葉谷綠能溫泉園區，自 2011年起投入 2900 餘萬元興建經費及資源協助輔導。

夷將說明，原民會補助的溫泉產業計畫，包括屏東縣牡丹鄉旭海溫泉2 館、宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉、台東縣延平鄉紅葉谷綠能溫泉園區、高雄市茂林區情人谷溫泉及新竹縣尖石鄉秀巒溫泉會館等 5 處，並陸續開幕。