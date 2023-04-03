楊姓男子等3人受朋友的委託，對徐姓男子討要11萬元債務，且毆打徐男並限制其自由。橋頭地院審理後，因為楊男等3人自白犯罪，所以處以簡易判決，依共同犯剝奪他人行動自由罪，分別對楊男等3人處以半年至兩個月有期徒刑。

楊男受陳姓女子的朋友陳男委託，幫忙討徐男欠陳女的9萬元債務。楊男於是與劉姓男子及另一名身分不詳的男士（阿榮，化名）計畫向徐男討錢，3人於2021年6月10日傍晚透過朋友劉男找徐男至前鎮區一所國中前見面。

當時由劉男駕駛自小客車戴著楊男與阿榮到場談判，徐男上了劉男駕駛的汽車後座。阿榮隨即用手勒住徐男的脖子，並徒手毆打徐的臉部，劉男也同時開車上路，楊男隨後要求徐男處理9萬元債務，劉男也同時催討徐欠劉的兩萬元欠款，並恫嚇徐：「若沒有把錢拿出來，不讓其回去」等語。

楊男等人隨後將徐男帶到左營茶行討論債務處理方式，徐男雖然一度想要逃跑，但仍被楊男等人發現後追趕，到一家汽車旅館前攔下計程車，要求徐男下車後，再強制以機車三貼戴著徐男回到茶行。

之後徐男透過友人吳男保證徐會還錢，楊男等人才同意放徐男離去，將徐男載到一家汽車旅館前釋放。徐男報警，警方訊後移送橋頭地檢署，檢方起訴。楊男等3人到案後坦承犯行，橋頭地院以簡易判決處刑，依共同犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑半年至2月不等，可易科罰金。可上訴。