AsiaYo分析，日本物業管理公司推出的酒店式公寓廣受好評的主因，在於此類旅宿不受地域限制、多座落於市區核心地帶，一室中有多房，設備齊全且可開火炊煮，能深度體驗在地生活，非常適合親子、家族、多人好友等旅遊型態。

AsiaYo站內精選的酒店式公寓多隱身於市中心大樓中，住宿品質高且生活設備齊全，通常包括簡易廚房與廚具，可炊煮體驗當地居家風情，又能同步享有酒店式管理服務。格局通常為大坪數套房，亦有2房1廳、3房2廳甚至更多房間選擇，頗受多人同行旅客們青睞。

AsiaYo行銷長游棨元指出，日本向來是國人最喜愛的旅遊目的地，AsiaYo的日本房源在疫情前向來為平台中最受歡迎的產品。而目前海外旅遊重啟，受惠目前日圓匯率持續走低，赴日旅遊的成本大幅降低。

游棨元表示，觀察到台灣旅客更追求在地體驗的儀式感，酒店式公寓結合家庭公寓與酒店管理優勢，在旅程中提供了許多便利彈性，相較於星級酒店CP值又高出不少，是目前平台在日本市場最受歡迎的新型態旅宿物件。

針對目前解封後旅遊復甦熱潮，AsiaYo表示，正全力布局東北亞訂房市場，除了在日本增設更多人力開發差異化房源外，也提供精通中日語的真人客服解決旅客問題，並與日本在地的旅遊集團合作房源串接。

除了公寓式酒店外，AsiaYo更鎖定眾多連日本人都一房難求的特色鄉間旅宿，及各大城市交通樞紐的連鎖商旅等房源，未來在AsiaYo的網站中都能夠直接訂房，給即將造訪日本的旅客們有充足的住宿選擇。