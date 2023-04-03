香港美國商會的最新會員調查顯示，受訪美商對香港未來一年的前景展望有所改善，商會以審慎樂觀來形容；但計畫削減投資的美商大增10個百分點、至25％。表示會縮減投資的受訪者比例，較中國大陸的9％和台灣的13％都高，是兩岸三地美國商會類似調查中最差者。

法廣報導，根據香港美國商會上月30日公布丶於1月中至2月中進行的會員網上調查顯示，香港去年的營商環境雖然較前年差，但收益增加的會員人數卻增至接近一半。展望未來十二個月，48％受訪者對前景感到樂觀，悲觀比例則大降至14％。然而，表示會以香港作為亞太區總部的會員人數減少7個百分點、至35％；考慮在三年內將總部部分職能或全部由香港遷出者，較先前大增至18％。

調查也顯示，在緊張的中美關係方面，美商感到悲觀的比例有所上升；而中美關係也被會員視為今年最大的營商挑戰，逾八成人表示，過去三年曾受中美關係影響其經營；其次是海外對香港的觀感和轉弱的全球經濟，各有四成人視上述因素為挑戰；接著是保留和吸引人才丶中國大陸經濟放緩丶香港政治和法律規範的不確定性等。

法律環境方面，大部分受訪者對香港法治有信心，但有54％受訪會員表示，過去一年對香港法治信心轉差，稱變好的只有8％，其餘表示無分別。另外，調查也顯示，38％受訪者表示，《香港國安法》對公司在港運作有負面影響，主要是間接影響，但也曾面對員工離港丶改變總部設置等直接影響；而表示沒有影響的會員則有62％。

值得注意的是，這份調查顯示，美商綜合考慮後，稱會在未來兩年減少在港投資的受訪者比例，由去年的15％大增至今年的 25％；保持投資不變的，比例也大降9個百分點、至47％；稱會增加投資的，也微降至27％。

香港的美國商會調查是兩岸三地中最晚公布的，而在港美商的投資意願亦是最差。在早於2月中由台灣美國商會公布的「2023年商業景氣調查」顯示，有88％受訪會員表示，計畫維持或擴大在台投資，而縮減投資的，則有13％（按：兩者相加超過100％可能是受四捨五入影響）。

而中國美國商會於3月1日發布的《中國商務環境調查報告》則顯示，有四成半受訪美商估計，中國大陸的投資和營商環境會持續惡化；另有65％會員表示，「沒有把握或不確定」中國大陸將進一步對外資開放；影響之下，高達46％的受訪美商表示，今年沒有在華擴張的計畫，甚至有9％的受訪美商打算縮減在華投資；但有削減投資意願的比例仍較香港低。