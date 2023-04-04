亞洲開發銀行（ADB）表示，受惠於中國經濟強於預期的反彈，亞洲發展中經濟體今年的增長速度將快於此前預期，但全球銀行業動盪帶來的風險，可能會對前景構成壓力。亞銀估計，中國經濟今年將增長5％，香港今年經濟增長3.6％。

亞銀在其亞洲發展展望報告中預計，2023年亞洲發展中經濟體（包括亞太地區46個經濟體）將增長4.8％，高於其此前12月份估計的增長4.6％，2022年增速為4.2％。

亞銀表示，推動該地區今年增長的是，中國經濟在去年12月結束新冠清零政策後復甦；預計中國經濟今年將增長5％，高於其先前估計的4.3％，明年增長率下降至4.5％。香港今明兩年經濟預料分別增長3.6％及3.7％。

亞銀首席經濟學家帕克（Albert Park）向路透表示，中國的重新開放將為今年區域內的經濟增長提供最強有力的支持。儘管陷入困境的中國房地產行業仍是一個令人擔憂的問題，但中國增長前景的上行風險大於下行風險。如果生活真的迅速恢復正常並且信心恢復，增長率甚至可能高於5％，這對本地區來說顯然更好。

按次區域劃分，在印度今年預料增長6.4％的推動下，預計南亞今年將實現5.5％的增長，增速為各區域最快，其次是東南亞，預計今年將增長4.7％。

儘管亞洲發展中經濟體的增長步伐加快，但亞銀警告稱，挑戰依然存在，包括全球銀行業的動盪和烏克蘭戰爭升級，後者可能導致大宗商品價格飆升。

亞銀又預計，區內今年通膨率將從2022年的4.4％降至4.2％，明年將降至3.3％，但亞銀同時警告，一些經濟體的核心通膨率仍然很高，需要密切監測。

該行指出，石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC＋）意外宣布減產給該地區帶來了另一個挑戰，因為這可能會推高油價。目前，亞銀預測油價今年平均為每桶88美元，明年為90美元。