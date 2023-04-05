美國前總統川普因封口費案遭到紐約檢察官指控34項偽造商業紀錄重罪，最高恐面臨136年刑期，他於佛州當地時間4日晚間於海湖俱樂部發表演說，稱從沒想過這種事會發生在美國，至今自己唯一的犯罪是「無所畏懼地捍衛美國」，他稱美國正走向地獄，被全世界嘲笑。

川普遭控34重罪後，4日晚間在佛州海湖俱樂部發表演說。

川普將發表演說。

美國前總統川普5日在佛州海湖莊園發表演說，現場湧入大批媒體和支持群眾。（圖／美聯社）

■遭控34重罪恐面臨136年刑期 川普發表演說

川普因封口費案遭到紐約檢察官指控34項偽造商業紀錄重罪，最高恐面臨136年刑期，他於佛州當地時間晚間8時15分（台灣時間5日上午8時15分）於海湖俱樂部發表演說。

（0825更新）：川普已經抵達海湖俱樂部大廳，準備發表演說，時間約為佛州當地時間4日晚間8時25分。

■川普曝至今唯一犯罪：我從沒想過這會發生在美國

（0829更新）：綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，川普上台表示：「我從沒想過這類事會發生在美國」，「我唯一犯下的罪是無畏捍衛我們的國家，免於被他人摧毀。」

■川普：美國正走向地獄 被全世界嘲笑

（0848更新）川普在演說中提及自己兩度遭到彈劾，痛批是「騙局」。

他也提到FBI突襲搜索海湖俱樂部住家，在他家取回政府文件，此時台下聽眾一陣噓聲，他說：「我們的國家正走向地獄，全世界已經因為這麼多其他原因嘲笑我們。」

（0914更新）川普在演說中稱律師告訴他，他的罪名無法成立，因為沒有強烈證據，當他被起訴時，律師還說「什麼都沒有」。

BBC指出，對川普打擊最大的或許是他是在紐約被起訴－一個他協助打造的城市，同時也是造就他的城市。

（0924更新）英國《每日郵報》（Daily Mail）及BBC報導，川普抨擊起訴他的曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg），「真正的罪犯是地區檢察官，因為他非法洩漏」，他稱非法外洩偵查訊息給媒體應該讓白艾榮被起訴，或至少下台。

另外他也砲轟庭審法官莫城（Juan Merchan）及他的家人，「我有一個憎惡川普及一家都痛恨川普的法官，他的女兒為賀錦麗工作。」

（0934）美國國家廣播公司新聞網（NBC News），川普在演說尾聲回到2024總統大選競選主軸，並且將被起訴及面臨的多項調查與總統大選掛勾，「他們沒辦法透過選票打敗我們，所以他們試著用法律打擊我們」，「我們的國家正在衰弱，現在激進左翼瘋子想要透過執法來干涉選舉，我們不能讓這發生。」

川普於佛州當地時間4日晚間8時50分（台灣時間5日上午8時50分）結束演說，一共約進行25分鐘。