臺企銀3月自結合併淨收益26.75億元，月增8.34％、年增30.56％，提存前稅前淨利14.54億元，月增16.08％、年增達61.66％。稅前淨利13.56億元，月增9.88％、年增達50.86％，稅後淨利11.57億元，月增13.77％、年增達57.95％，創同期新高，每股盈餘約0.14元。

合計臺企銀首季自結合併營收79.7億元，季增1.53％、年增28.18％，提存前稅前淨利34.8億元，季增8.06％、年增達52.48％。稅前淨利41.09億元，季增16.34％、年增達58.05％，稅後淨利34.8億元，季增15.49％、年增達63.17％，全數改寫新高，每股盈餘0.43元。

對於首季獲利連3季創高，臺企銀分析，除了受惠存放款業務暢旺及市場升息效益，帶動利息淨收益成長外，並積極開創多元獲利，使手續費淨收益及金融交易淨收益提升，挹注獲利成長動能。

分析臺企銀首季獲利概況，利息淨收益46.54億元，季減6.68％、年增1.25％。手續費淨收益14.98億元，季增達55.61％、年增達28.93％。金融商品淨收益及兌換收益17.48億元，季減3.32％、但年增達近4.43倍。

此外，臺企銀持續優化授信品質，風險承擔能力提升使信用成本明顯降減，首季各項提存2.28億元，季減52.63％、年減6.78％，為4年來低點。截至3月底逾放比0.14％，月減0.06個百分點，備抵呆帳覆蓋率876.28％，月增246.68個百分點，合併每股淨值升至13.61元。

展望後市，臺企銀表示將延續優化資產品質、開創多元獲利2大核心方向，定期審視風險管理流程，並依金融情勢及風險變化，動態調整資產結構，以兼顧風險性資產成長及收益性。同時，樂觀看待存放利差及淨利差（NIM）續升，並看好放款及手續費淨收益將持續成長。