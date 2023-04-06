高雄左營微笑公園5日晚間6時許發生民眾在公園內聊天，樹木倒塌壓傷民眾。（民眾提供／林瑞益高雄傳真）

高雄左營微笑公園5日晚間6時許發生民眾在公園內聊天，樹木倒塌壓傷民眾，工務局到場拉起封鎖線。（民眾提供／林瑞益高雄傳真）

高雄左營微笑公園5日晚間6時許發生一顆約3層樓高的樹木倒塌，樹木倒塌壓傷民眾，一旁的單車騎士幸無受傷。（民眾提供／林瑞益高雄傳真）

高雄左營微笑公園5日晚間6時許發生公園內有烏臼樹倒下並壓傷人案件，當地里長在談話中語帶抱怨，希望可以修剪樹木高度，避免頭重腳輕。護樹團體則覺得這說法並不科學，希望能建立完善的樹木巡檢機制，並檢視土壤是否硬化等問題。

當地里長說，當時有5、6名民眾在樹旁聊天，這棵樹木倒塌壓傷3人，其中1人送醫。里長也指出，曾經跟養工處與護樹聯盟提出建議，希望能對修剪樹木訂出一套辦法，維持數目高度約2至3層樓的高度。且仔細看此倒塌的樹木，有被白蟻啃食的現象。

台灣森林協會理事長莊傑任說，一顆健康的樹不會因為颳風就倒塌，他覺得高雄應該要建立完整的樹木健檢機制，這不會百分之百的排除樹木倒塌，但可以掌握9成的樹目健康。或該區域的土壤是否硬化，這也關係到樹木的根部下紮問題。

莊傑任指出，如果因此矮化樹木的高度，會讓樹根病弱、抓地力變差，加劇樹木倒塌的可能性。市府要花錢去改良所有公園的土壤，避免工程對根系造成的傷害，以及做樹目的安全巡檢。

工務局養工處表示，經查此倒塌烏臼外觀生長正常，疑似因爲白蟻入侵根部造成樹木倒塌，養工處除立即清理倒塌樹木外，也會加強全面檢視周邊樹木根部是否有白蟻入侵情形，如有類似情形會立即予以移除。