證券交易所表示，本國上市公司及第一上市公司（含創新板，並排除如興及隆銘綠能2家未申報）111年度財務報告分別計899家及77家，已於112年3月31日完成公告申報，其中本國上市公司111年度營業收入39兆2285億元，較110年度成長1兆8854億元，增幅5.05%；111年度稅前淨利4兆6230億元，較110年度衰退2995億元，減幅6.08%；第一上市公司111年度營業收入9,901億元，較110年度成長838億元，增幅9.25%；111年度稅前淨利1,315億元，較110年度成長211億元，增幅19.11%。

就各產業來看，111年獲利成長產業主要為半導體業、航運業及電子零組件業。半導體業受惠5G應用、高效運算及車用電子等穩健需求，抵銷消費型電子產品需求疲弱，推升獲利，航運業持續調節運能及匯兌利益挹注，致獲利仍攀升，電子零組件業則因5G、AI及車用電子等終端需求支撐，帶動獲利成長，另第一上市公司獲利成長主要來自電子零組件、融資服務、製鞋及航運等產業之業務需求成長，推升整體第一上市公司獲利續創佳績。

至於獲利衰退產業主要為金融保險業、光電業及塑膠工業。金融保險業因升息衝擊資本市場表現、防疫險理賠、保費收入減少及提存準備金影響，致獲利銳減，光電業主係通膨影響經濟前景，客戶庫存去化不理想，進而降低產能利用率，致獲利衰退。塑膠工業則因同業新產能投放、通膨干擾及原物料價格上漲而侵蝕產品利基，進而壓縮獲利表現。