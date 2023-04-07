展望第2季營運，法人認為，環泰表現仍將比去年還好，第3季將迎來市場旺季。環泰董事會日前通過對泰國廠增加投資6億泰銖，進行泰國第三廠的建置，將投資生產糊精產品。

環泰2022年稅後純益1.39億元，每股純益0.79元，董事會決議擬配發每股配發0.35元現金及0.65元股票。