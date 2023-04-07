展望第2季營運，法人認為，環泰表現仍將比去年還好，第3季將迎來市場旺季。環泰董事會日前通過對泰國廠增加投資6億泰銖，進行泰國第三廠的建置，將投資生產糊精產品。
環泰2022年稅後純益1.39億元，每股純益0.79元，董事會決議擬配發每股配發0.35元現金及0.65元股票。
全球疫情趨緩各國陸續解封，果糖廠環泰(4207)受惠台灣及馬來西亞地區銷售成長，3月營收4.97億元，創新高，月增27.97%、年增16.99%，首季營收也達12.91億元，季減0.25%、年增10.26%。
展望第2季營運，法人認為，環泰表現仍將比去年還好，第3季將迎來市場旺季。環泰董事會日前通過對泰國廠增加投資6億泰銖，進行泰國第三廠的建置，將投資生產糊精產品。
環泰2022年稅後純益1.39億元，每股純益0.79元，董事會決議擬配發每股配發0.35元現金及0.65元股票。
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