證交所指出，3月營收呈現成長主要產業為觀光事業、汽車工業及水泥工業，衰退趨勢主要產業為航運業、金融保險業及光電業。成長產業中，觀光事業因跨境旅遊需求大增，汽車工業因車用晶片供應問題緩解，水泥工業因市場需求增加及售價上漲，帶動營收成長。

營收衰退較大產業，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因市場需求下跌，導致營收衰退。

第1季營收呈現成長前三名產業為觀光事業、通信網路業及汽車工業，衰退趨勢產業為航運業、金融保險業及光電業。