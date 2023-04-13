證交所指出，3月營收呈現成長主要產業為觀光事業、汽車工業及水泥工業，衰退趨勢主要產業為航運業、金融保險業及光電業。成長產業中，觀光事業因跨境旅遊需求大增，汽車工業因車用晶片供應問題緩解，水泥工業因市場需求增加及售價上漲，帶動營收成長。
營收衰退較大產業，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因市場需求下跌，導致營收衰退。
第1季營收呈現成長前三名產業為觀光事業、通信網路業及汽車工業，衰退趨勢產業為航運業、金融保險業及光電業。
台灣證券交易所統計本國及第一上市公司(含創新板公司)3月營收及第1季營收，全體上市公司單月營收總計3兆29億元，年減5,716億元，減幅15.99％。第1季全體上市公司營收總計8兆6,408億元，年減1兆1,632億元，減幅11.86％。
證交所指出，3月營收呈現成長主要產業為觀光事業、汽車工業及水泥工業，衰退趨勢主要產業為航運業、金融保險業及光電業。成長產業中，觀光事業因跨境旅遊需求大增，汽車工業因車用晶片供應問題緩解，水泥工業因市場需求增加及售價上漲，帶動營收成長。
營收衰退較大產業，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因市場需求下跌，導致營收衰退。
第1季營收呈現成長前三名產業為觀光事業、通信網路業及汽車工業，衰退趨勢產業為航運業、金融保險業及光電業。
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