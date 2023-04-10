廣華表示，3月營收較上月成長17.86％，主要因隨著品牌車廠恢復生產節奏，經銷商庫存量降低，帶動主要客戶的拉貨力道，改善廣華旗下各生產基地的產能稼動率。

廣華指出，新能源車在中國汽車市場滲透率逐步攀升，近期特斯拉降價帶來各品牌車廠新能源車市占率重新洗牌的契機，將對於公司之乾式轉印工藝技術、環保生產等低碳工藝技術將可配合品牌車廠車款積極轉型的發展，有助帶來公司未來新接訂單正面挹注。

展望上半年，廣華認為，上半年中國車市仍面臨各車廠加速大力促銷，引發購車需求集中，加上消費者對降價觀望，對後續車市復甦帶來壓力，且電動車還尚未較燃油車普及，短期皆影響公司單月營收成長表現。

不過，廣華也指出，隨著汽車價格將趨於穩定後，將帶動新一波消費者購車潮，且電動車、新能源車之滲透率提升的長期趨勢明確下，有助廣華旗下主要客戶對於公司布局在智能化、輕量化、採用環保製程技術的新產品，保持良好的訂單能見度，並對整體營運帶來正面的發展。