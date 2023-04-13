美國聯邦準備理事會（Fed）公布3月政策會議紀要，顯示聯邦公開市場委員會（FOMC）若干成員對於地區性銀行流動性危機感到擔憂，美股主要指數今天開高走低。
道瓊工業指數下跌38.29點或0.11%，收33646.50點。
標準普爾500指數下挫16.99點或0.41%，收4091.95點。
那斯達克綜合指數挫跌102.54點或0.85%，收11929.34點。
費城半導體指數下挫56.90點或1.83%，收3052.52點。（譯者：陳正健）1120413
美國聯邦準備理事會（Fed）公布3月政策會議紀要，顯示聯邦公開市場委員會（FOMC）若干成員對於地區性銀行流動性危機感到擔憂，美股主要指數今天開高走低。
道瓊工業指數下跌38.29點或0.11%，收33646.50點。
標準普爾500指數下挫16.99點或0.41%，收4091.95點。
那斯達克綜合指數挫跌102.54點或0.85%，收11929.34點。
費城半導體指數下挫56.90點或1.83%，收3052.52點。（譯者：陳正健）1120413
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