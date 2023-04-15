3月零售額月跌1％，不僅連兩個月萎縮，跌幅比市場預期還高出一倍，投資人擔心此為經濟逐漸走向衰退的警訊，儘管摩根大通、富國銀行與花旗上季業績高高掛，3大指數周五拉回收低，道指下跌逾100點或0.42％，標普5百跌0.21％，那斯達克指數收黑0.35％。

但周線結算多頭仍勝一籌，道指全周上漲1.2％，寫下連四漲，標指與那指分別小漲0.8％與0.3％，近五周有四周收紅。

除了零售額開低外，另一個利空為聯準會（Fed）官員放鷹，理事華勒（Christopher Waller）周五在舊金山發表演說時指出，「貨幣政策還是有必要進一步緊縮，我樂見需求趨緩的跡象，但在看到通膨率明顯往2％的目標靠近前，我認為有必要進一步升息。」根據CME FedWatch的資料，市場除了預期5月例會將升1碼外，6月再升息1碼的機率也有17％，而一周前此一機率為零，周四時也僅5％。

此外，雖說金融市場近來已回穩，投資專家依舊對信貸緊縮的情況感到憂心，擔心將衝擊企業獲利與經濟展望。

Hargreaves Lansdown貨幣暨市場部門主管史崔特（Susannah Streeter）表示，「銀行危機的後續走向還存在不確定性，特別是銀行若對放款轉趨保守，勢必對經濟帶來深遠的負面影響。」

本周財報季將逐漸加溫，金融股有美銀、高盛與摩根士丹利將揭曉業績，科技股有網飛與國際商業機器（IBM）公布財報，全球電動車一哥特斯拉的財報則會在周三盤後出爐，投資人將緊盯相關財報與財測數據。

不過，投資專家師看淡美企Q1獲利表現，根據路孚特（Refinitiv）的訪調，標普5百企業第一季獲利預料將較去年同期衰退逾5％。