為持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台，配合興櫃公司112年4月底前陸續公布111年度財務報告，櫃買中心將於5月8日樓舉辦「興櫃公司業績說明會」，希望透過此說明會興櫃公司除能向投資大眾說明公司營運狀況及整體產業發展、傳達企業理念與經營方針外，並提供投資大眾與公司及時交流溝通之機會。

櫃買中心表示，佑全藥品公司旗下擁有三大連鎖藥局通路，包含佑全保健藥妝、健康人生藥局及札幌藥妝等，主要從事醫療保健產品之批發、進口與銷售，產品包括西藥、中藥、保健食品及美容保養品等，110年度及111年度營業收入分別為27億9407萬元及33億273萬元，稅後淨利分別為3879萬元及1億元，每股盈餘分別為0.97元及2.4元。

勵威電子公司主要提供半導體及LCD面板產業之測試方案，亦跨足光電及被動元件測試，並取得CIS N Type探針卡相關專利，產品包括探針卡、測試載板、IC測試座及檢測設備等，110年及111年合併營業收入分別為7億7085萬元及11億891萬元，歸屬於母公司業主之合併稅後淨利分別為4277萬7000元及5644萬6000元，每股盈餘分別為1.50元及1.95元。

路易莎職人咖啡公司主係以「路易莎咖啡」作為連鎖品牌並經營連鎖咖啡簡餐，店內提供咖啡飲品、茶類飲品、糕點、輕食、咖啡豆及其他相關商品為主，供消費者於店內用餐或外帶，110年度及111年度合併營業收入分別為18億7865萬8000元及21億7002萬2000元，歸屬於母公司業主之合併稅後淨利分別為8887萬9000元及1億314萬5000元，每股盈餘分別為4.39元及5.03元。