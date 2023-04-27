若依彩券發行種類觀察，111年立即型銷售額占比逾5成，近10年增加20.8個百分點，主因彩券設計朝向生活化、多樣化，並創造市場話題，吸引消費者青睞。截至111年底經銷商人數為4萬4996人，立即型彩券經銷商占比達8成8；以性別區分，男性占52.0%，高出女性4.0個百分點，差距為歷年最小。

按經銷商身分別觀察，111年底以身心障礙者占7成最多，其次為原住民占3成，單親低收入戶僅占0.9%，若與年齡交叉分析，身心障礙者以60歲以上占4成7最高，原住民及單親低收入戶則均以40-59歲所占比率最大，分別占43.4%、82.7%，顯示公益彩券之發行有助於提供中高齡及弱勢族群就業機會。

縣市別之經銷商人數，以新北市6442人(占14.3%)、高雄市5826人(占12.9%)居前2，六都合占6成5，非六都縣市則以屏東縣2231人最多，其中具原住民身分者近6成。