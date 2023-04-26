觀光局今年規畫辦理南、北、中、東等4個場次座談會，此次中部場包括大阿里山、235區域、大草嶺、日月潭、中彰、竹竹苗觀光圈，由各觀光產業代表與夥伴先進展開促進觀光產業復甦相關議題意見交流，透過公部門與觀光圈產業夥伴間發揮跨域合作加乘效果。

此次座談會由王國材率觀光局長張錫聰及阿里山、日月潭及參山等三管理處處長，並邀立委陳明文、王美惠、馬文君、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、各級機關首長或代表，以及中台灣各觀光產業公協會代表與夥伴約350位，齊聚共商疫後國際觀光趨勢相關議題。

此次座談會做出六大結論，包括國際觀光起飛、吸引國際人士來台，缺工採短期補助提供正向工作條件，纜車、輕軌、人行步道改善、台灣好行等交通政策規畫改善，智慧觀光及低碳旅遊推動，推展優質旅遊並期許與各區域觀光產業夥伴合作，全力衝刺來台旅旅遊人次。

王國材指出，在國境開放後，一系列促進觀光產業方案預計5月起上路，除來台自由行旅客有機會抽中5000元消費金外，還有旅宿業者增僱獎助金、台灣好行搭乘半價優惠活動，以及「在地有腳」交通接駁補助。

王國材表示，希望能提供觀光景點、交通場站、旅宿間目的地旅遊有更便利交通串接，讓遊客更深度及廣度體驗各區域旅遊新亮點及特色旅遊主題。王國材認為，觀光產業未來的發展指日可待，透過區域大整合，讓台灣的觀光產業得以在國際間發光發熱。