LVMH集團公佈樂觀的第一季銷售成績之後，奢侈品股大力推動了歐洲股市在周四的上漲；同時之間，美國通膨出現降溫跡象，聯準會暫停加息的希望，也提振了市場人氣。

寶格麗（BVLGARI）在LVMH集團表現亮眼，圖為Serpenti系列珠寶與腕表。（BVLGARI提供）

周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.83點或0.40%，為464.21點。

LVMH集團上漲5.7%，為883.9歐元，並創下歷史新高；稍早該公司公佈第一季銷售大增17%，遠超過預期，且中國市場也出現明顯反彈。

奢侈精品同業，愛馬仕大漲3.1%，報1945.4歐元。歷峰集團(Richemont)和開雲集團(Kering)也分別上漲4.4%和2.7%。

法國LVMH集團主席阿諾（Bernard Arnault）身價不凡，圖為阿諾與妻子Helene Mercier受邀出席白宮晚宴。（資料照／美聯社）

法國CAC 40指數連續三個交易日創下歷史新高，周四收盤也上漲1.2%。丹麥OMX 20指數升1.3%。也創歷史新高。

歐股已經收復了上個月的失土，至今已上漲1.4%：目前人們對歐元區經濟衰退的擔憂正在消退。

Equiti資本的總體經濟學家Stuart Cole說，歐洲股市被認為是與美國股市相比估值偏低，而隨著美國經濟前景的惡化，投資人似乎現在更加願意買進相對較便宜的歐股。

週四公佈的資料顯示，歐元區二月工業生產高於預期。

美國最近公佈的資料顯示，消費者和生產者價格皆偏向疲弱，讓聯準會未來貨幣政策更加不可能走向寬鬆。

據五位直接參與討論的消息人士對路透表示，歐洲央行官員正傾向於在五月升息25基點。

醫療保健股升0.82%。丹麥的諾和諾德(Novo Nordisk)在調高全年財測之後，升1.1%，股價創新高。

英國最大零售商特易購(Tesco)上漲0.6%；該公司對新財年的獲利預測，從下跌6.3%上調至持平。

在義大利財政部任命Flavio Cattaneo擔任執行長後，義大利最大電力公司Enel下跌3.8%，並抑制了歐股的漲幅。