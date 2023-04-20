但4月依舊有52.1％的受訪者覺得未來半年居住地房價會漲逾3％，比去年11月調查時的48.9％拉高，但比去年1月的78.7％看升房價會漲逾3％，已明顯下降。

而在央行從去年到今年第一季連續五次升息後，4月認為現在是買房時機者有15.6％，不是者有68.6％，仍是明顯的負意願，買房意願指數由3月的-52.7，繼續降到-53，但認為現在是賣房時機者則由3月的29.7％略增至29.8％，賣房意願指數由-21.7升至-20.6，買賣房意願持續背離。