但4月依舊有52.1％的受訪者覺得未來半年居住地房價會漲逾3％，比去年11月調查時的48.9％拉高，但比去年1月的78.7％看升房價會漲逾3％，已明顯下降。
而在央行從去年到今年第一季連續五次升息後，4月認為現在是買房時機者有15.6％，不是者有68.6％，仍是明顯的負意願，買房意願指數由3月的-52.7，繼續降到-53，但認為現在是賣房時機者則由3月的29.7％略增至29.8％，賣房意願指數由-21.7升至-20.6，買賣房意願持續背離。
政府持續管制房價的種種措施奏效。國泰金控20日發布4月國民經濟信心調查，其中時事題部分，有58.1％的受訪者認為過去半年其居住地房價上漲逾3％，比去年11月調查時的63.4％，下降逾5個百分點，更比去年1月調查時的83.3％下降25個百分點之多，代表民眾對房價上漲的感受已趨緩。
但4月依舊有52.1％的受訪者覺得未來半年居住地房價會漲逾3％，比去年11月調查時的48.9％拉高，但比去年1月的78.7％看升房價會漲逾3％，已明顯下降。
而在央行從去年到今年第一季連續五次升息後，4月認為現在是買房時機者有15.6％，不是者有68.6％，仍是明顯的負意願，買房意願指數由3月的-52.7，繼續降到-53，但認為現在是賣房時機者則由3月的29.7％略增至29.8％，賣房意願指數由-21.7升至-20.6，買賣房意願持續背離。
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