陸祭貿易壁壘調查 國台辦曝「原因」：完全正當合理

大陸國台辦26日召開例行記者會，日前大陸商務部對台實施「貿易壁壘調查」，被民進黨批評是貿易政治化，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣長期單方面大量限制大陸產品輸入是客觀事實，商務部依據世貿組織非歧視原則和大陸有關規定，就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，完全正當合理。

在接受《中國時報》提問，近期台灣多家工商團體包含商總、工總訪問大陸，表示兩岸和平發展交流的正面態度，同時定義今年是「交流年」下，貿易壁壘調查舉動是否矛盾或有損兩岸民進互信時，朱鳳蓮表示並沒有矛盾問題，認為是兩個完全不一樣的事情。

朱鳳蓮表示，台灣單方面大量限制大陸商品進口，除損害大陸利益也損害台灣消費者利益，認為兩岸要在非歧視之下的公平貿易，更有利推進彼此的貿易發展與優勢互補。

她也再強調，交流合作是兩岸共同心聲，支持兩岸工商界與產業界加強交流發揮積極作用。