大陸商務部日前宣布對台灣2455項產品進行貿易壁壘調查，陸委會主委邱太三26日表示，陸方對台啟動貿易壁壘調查，與ECFA並無直接關係，相關機關將循WTO機制與陸方磋商；政府立場是在WTO架構下與陸方進行磋商，希望陸方不要將貿易問題複雜化、工具化及政治化。

大陸商務部4月12日公告，就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，涉及包括農產品、五礦化工產品、紡織品等2455項產品，陸方駐WTO代表團同日將上述公告通知我駐WTO代表團。

邱太三今日赴立院內政委員會，就「大陸展開貿易壁壘調查對我國出口貿易及兩岸經濟合作架構協議（ECFA）之影響評估」進行專題報告。

針對我方管制中國大陸物品進口的問題，邱太三表示，兩岸曾進行過多次磋商，但因雙方各有堅持，未能達成共識。在2016年5月20日之後，由於陸方停止與我官方互動，以致未能繼續協商。他強調，兩岸貿易相關機制及規範行之多年，且兩岸同屬WTO會員，若有任何問題，可在既有機制下，進行磋商及討論。

邱太三指出，2022年該2455項貨品對外出口金額為248.5億美元，占我對外總出口比重5.2％；其中對陸出口金額44.3億美元，占我對陸總出口比重3.7％，占我對外總出口比重0.9％，若陸方以此2455項作為報復反制手段，對我總體經濟影響尚屬有限。個別產業實際受到之影響，尚須陸方完成調查，並視其所採措施，才能確定。

另邱太三說，本次陸方對台啟動貿易壁壘調查，與ECFA並無直接關係，各界憂慮陸方可能以暫停ECFA早收優惠作為對台報復措施，相關機關將循WTO機制與陸方磋商；若ECFA運作受到影響，雙方業者需額外支付一定關稅，影響產品在對方境內銷售之競爭力。

邱太三強調，政府維護兩岸經貿健康有序交流、互惠互利的立場一貫且明確，希望雙方務實溝通尋求解方，不希望終止ECFA，造成兩岸相關業者損失及傷害兩岸經貿關係。政府也將由業務主管機關經濟部、農委會、財政部及衛福部等持續強化產業競爭力和風險分散作為。