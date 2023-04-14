美元指數周五盤中一度觸及100.78的近一年低點。在此同時歐元、英鎊與日圓均對美元齊漲，其中歐元繼續攀升到1.1075美元，再度刷新1年高點。英鎊也升抵1.2545美元的10個月高點。日圓兌美元則走高0.2％到132.27日圓兌1美元。

美元指數累計一周下跌逾1％，不僅創下今年1月最大單周跌幅，而且也為連續第五周收黑，為2020年7月最長跌勢。

美元指數轉疲主要是美國周四（13日）公布3月生產者價格指數(PPI)意外月減0.5％，為三年來最大月減幅，加上前一天發布的同月消費者價格指數(CPI)也低於預期，反映曾讓Fed相當棘手的高通膨如今正明顯降溫。

根據芝商所FedWatch工具顯示，目前交易員預期Fed在下月升息1碼的機率為69％，此外從7月到年底已有人押注Fed將轉而降息。

澳洲國民銀行外匯策略部門負責人亞特瑞爾(Ray Attrill)指出，隨著CPI成長放緩、美國PPI意外下滑更加深外界預測Fed的貨幣政策近期將轉向，很可能在年底前將進行貨幣寬鬆。

德國商銀外匯分析師瑞雪特（Esther Reichelt）也表示，在通膨前景明顯改善下，市場多認為Fed在今年下半年將調降利率。在同時由於歐洲央行將持續升息路徑，在美歐貨幣政策不同調下，預料將使歐元比美元更具吸引力。

RBC資本市場外匯策略師柯爾（Adam Cole）認為，隨著Fed升息循環即將畫下句點，讓美元再度看空。他預期到年底歐元兌美元將升至1.03價位。

根據商品期貨交易委員會的最新統計指出，在G10貨幣當中，針對美元兌歐元方面，交易商持有美元最大空頭部位。柯爾指出要表達美元負面情緒的最易方式，就是觀察歐元兌美元的升值走勢。