中國人民銀行貨幣政策委員會例會往往被視為貨幣政策的風向球，根據《經濟參考報》報導，近日召開的人行貨幣政策委員會2023年第1季例會內文中釋出的政策信號顯示，貨幣政策整體穩健基調不變，但像是「保持信貸合理增長、節奏平穩」、「推動企業綜合融資成本和個人消費信貸成本穩中有降」等具體說法與用詞變化，意味著與前期相比，貨幣政策下階段的著力點將有不同側重。

與上季例會「強化跨週期和逆週期調節」相比，此次例會強調「搞好跨週期調節」。中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，對於後續的貨幣政策基調，本次會議不再提及「逆週期調節」，只保留「跨週期調節」，並要求「更好發揮」貨幣政策工具的總量和結構雙重功能。

他說，這反映出貨幣政策目標從對沖疫情衝擊轉向支持重點領域和薄弱環節，政策力道需要適度回檔，保持向正常化回歸，更加注重「總量穩、結構優」。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，當前物價水準較低，為貨幣政策發力提供了空間，但人行釋出「搞好跨週期調節」的說法，意味著接下來貨幣政策在擴張力道和工具選擇上會更加慎重，更加具有前瞻性。

另根據人行最新發佈的資料，第1度信貸實現開門，首季人民幣貸款增加10.6兆元，較去年同期多增加2.27兆元，讓當季新增人民幣貸款年增創新高。同時，第1季社會融資規模增量累計為14.53兆元，也比上年同期多2.47兆元。