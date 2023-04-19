台北股匯市再度雙挫，在台積電領跌下，拖累大盤表現，終場收在15,770.47點，下跌98.97點，三大法人賣超116.08億元，外資及陸資賣超103.23億元。台股跌幅擴大，外資加大賣股匯出力道，新台幣終場貶值3.5分，新台幣陷入30.6元關卡保衛戰。

匯銀主管分析，盤初新台幣在出口商拋匯下，開盤不久便升破30.5元大關，早盤最高一度升抵30.493元，但午盤後豬羊變色，隨著台股跌勢擴大，加上人民幣貶破6.9元大關，整體亞幣多走貶，日圓也貶至135，外資加重匯出力道，「全日匯出金額不少，占總成交量至少一半」，終場新台幣以30.562元作收，創下近一個月來新低。

匯銀主管指出，今日出口商雖逢高拋匯賣壓不小，但進口商也買不少，進出口商兩大力道互抵，仍以外資動向影響整體盤勢，而央行則是進場維護流動性為主；總成交量方面，隨近日匯市震盪已有明顯放大，匯市交投轉趨熱絡。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）升息預期增溫，且市場對降息也無明確看法，美元近期持續反彈偏強，亞幣面臨賣壓，新台幣也維持偏貶格局，後續持續往30.6元邁進，不排除明日就可能貶破此關卡。

根據央行統計，美元指數持續升值0.15％，主要亞幣今日齊走貶，韓元貶值0.54％、日圓貶0.37％、人民幣貶0.3％、新加坡幣貶0.14％，而新台幣貶0.11％，貶幅相對緩和。