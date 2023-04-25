近日台積電高雄設廠及高雄水電，成為火熱議題。國民黨智庫執行長柯志恩今（25）日發文表示，高市府曾高調幫台積電宣布進駐高雄，結果今年台積電先後宣布暫緩和取消相關計畫，房價也回不去。另外，近日巨蛋商圈停電9小時，台電去年303曾允諾加強巡檢及汰換老舊設備，但如今民眾依然受苦。

柯志恩今天在臉書發文表示，大家都說「承諾不可信」，特別是從政府口中許下的承諾，這些年看下來似乎也逐一印證這句話。

她舉例，近日高雄巨蛋商圈發生停電9小時事故，台電稱將「持續加強線路巡檢及汰換老舊設備」、市長也承諾協助商家求償，不過仔細翻找記憶，去年303大停電、9月頻繁停電時，台電和市長不也許下相同的承諾嗎？但電還是繼續停、民眾依然受苦。

她也提到，高市府過去高調幫台積電宣布進駐高雄，將設立7奈米和28奈米廠，更喊話可創造1500個就業機會，周邊房價也應聲飆漲。未料，今年台積電先後宣布暫緩和取消相關計畫，不僅工作機會遙遙無期、房價也回不去。

此外，面對少子化的衝擊，柯志恩說，市長也承諾過在財政許可下，減輕年輕爸媽的負擔。不過，近日高市府宣布寶隆、景義以及西門3所國小將於112年裁併，接下來還有40所國小恐被消失，少子化問題似乎也沒有減緩的趨勢。

柯志恩認為，其實無論什麼理由或承諾其實沒有那麼重要，民眾想知道的是能否不要一直停電？有沒有更多工作機會？什麼時候才買得起房？能不能真正安心生養孩子及減輕生活負擔？

柯志恩感慨說，物價飛漲基層已非常辛苦，現在不僅買不起房、吃不起便當，還要摸黑吃飯。遇到問題就是對症下藥解決問題，再多的宣傳與承諾，也無法彌補對民眾帶來的損失和不便吧！

對此，台電高雄區處昨天回應，停電造成用戶不便，深感歉意，除主管親自向商家一一道歉外，日後將加強線路巡檢及汰換老舊設備，避免類似停電事件再度發生。