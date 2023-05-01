行政院從2020年起逐年撥補勞保基金，截至今年為止已分別撥補200億、220億、300億及今年的450億元，總統蔡英文日前提及將以1000億元撥補勞健保及台電財務。而蔡英文28日也強調，「勞保是政府辦的保險，也是勞工朋友重要支柱」。對此，國民黨智庫執行長柯志恩今（1）日就表示「一直到去年潛藏負債已高達11兆4855億元，平均每天增加20億負債，即便每年撥補，五年後一樣會破產！」，引發討論。

柯志恩1日在臉書上表示，「勞動節這天，向所有為社會、家庭打拚的勞工朋友道聲，辛苦了！」柯志恩也坦言，「現在的努力都是為了將來退休做準備，對於勞工朋友來說，最關心的還是退休後能否領得到勞保年金」，柯志恩更提到，「本以為勞動節這天，蔡總統會向國人宣布具體有效的勞保改革方案；很遺憾的是，我們只看到總統如何宣傳政府撥了多少錢來補勞保的洞」。

柯志恩更不忍了直言，蔡英文甚至「承諾」還會繼續撥補，但除了「撥補」還是撥補！這讓柯志恩質疑，「總統是不是忘了，撥補的錢不也是納稅人的錢嗎？況且債務持續在增加當中，一直到去年潛藏負債已高達11兆4855億元，平均每天增加20億負債，即便每年撥補，五年後一樣會破產！」

最後柯志恩也說「承諾只是關係中的點綴，更要用行動來捍衛！」同時也強調，「如果真的為勞工好，請儘快召開勞保年金改革國是會議，讓專業來解決問題吧！」