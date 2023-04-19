歐盟統計局周三公布的數據顯示，歐元區20個國家在三月的消費者物價終值為年增6.9%，遠低於前一個月的8.5%，並且符合預期。主要是在年度比較效應之下，能源價格的快速出現年減。

但歐洲央行政策官員現在擔心，高昂的能源成本已滲入更廣泛的經濟領域，並波及從服務業到工資等各個領域，使得通膨更難控制。

確實是如此。三月剔除未加工食品和燃料的價格漲幅，從二月的7.4%升至7.5%。扣除能源、食品、菸酒價格之後，三月核心通膨加速到年增5.7%，高於前一個月的5.6%。