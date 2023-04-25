歐元在隔夜升至1.10美元上方，在周二亞洲交易時段早盤，歐元仍維持在1.106美元高位附近。

歐洲央行委員會成員Isabel Schnabel告訴《政治人》(Politico)，加息50基點的可能性仍在，而且取決於資料公布，特別是將於5月會議召開前兩天公佈的通膨資料。

ECB政策官員Francois Villeroy de Galhau在接受《費加洛報》(Le Figaro)採訪時似乎有不同的看法，他呼籲限制升息規模。但市場關注的事實是，歐洲央行確定將進一步加息。

期貨價格指出，歐洲央行加息25基點的機率是3分之2，而大幅加息50基點的機率是3分之1。

新加坡銀行外匯策略師Moh Siong Sim說：「目前尚未完全反映此一行情。因此如果歐洲央行真的加息50基點，那麼它將支撐歐元。我認為，這正是市場正在反映的」。

歐元兌日圓匯率，周二也升至148.47日圓的近8年高位；此前日本央行新行長植田和男說，不急著改變政策。日本央行將在本周五召開他首次的政策會議。