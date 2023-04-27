香港信報報導，人民幣兌美元在岸價27日收報6.9231，較26日下午4時30分跌24基點，跌幅0.03％；較26日晚間11時30分最後成交價6.9270，走強39基點。

人民幣兌美元離岸價（CNH）27日一度跌破6.94，盤中最低至6.9469，截至27日下午4時40分，離岸價報6.9306，在岸價報6.9215。大陸官方27日開出的中間價報6.9207，較上調30基點，調幅0.04％。

交易員指出，臨近大陸「五一」假期，人民幣節前預料難以擺脫窄幅震盪的格局。美國聯準會5月議息決議很可能將升息0.25％，考慮到中美息差倒掛繼續擴大，短期人民幣仍可能受壓，匯價或將試探6.95關口；但後續美元可望偏弱，人民幣情緒亦將逐漸轉好，補漲的可能性也在上升。

另外，中國人民銀行上海總部副主任劉興亞27日表示，今年以來，人行上海總部和外管局上海市分局積極推進外匯管理改革開放，推進人民幣跨境使用，更好的幫助穩外貿、穩外資。