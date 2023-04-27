環球時報27日引述外媒報導，根據中國外匯管理局資料顯示，人民幣在中國跨境收支中的占比從2010年的接近零，上升至今年3月底創紀錄的48％。另一方面，美元在同一時期的占比則從83％下降至47％。該比例是基於所有交易計算而來，包括透過中國與香港資本市場開展的證券交易等。

不過，這並不能代表世界其他地區在跨境交易中使用人民幣的情況，環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）資料顯示，今年3月，人民幣在全球支付總額的占比幾乎沒有發生變化，仍然保持在2.3％。

彭博行業研究首席亞洲外匯和利率策略師趙志軒表示，人民幣使用的增加是中國開放其資本帳戶的自然結果，流入中國內地和流出香港的債券正在增加。

中國外匯管理局發言人在21日曾經表示，人民幣在跨境使用中的占比不斷上升，這有助於降低在跨境交易中貨幣錯配風險。另據陸媒25日報導，中國政府近日印發的促進外貿意見中表示，中國將進一步擴大跨境貿易人民幣結算規模。

星展銀行（香港）經濟師梁兆基指出，隨著其他國家尋求一種替代性支付貨幣以分散風險，再加上美國聯準會的信譽也不如以前那麼好，人民幣的國際化進程正在加速。但與此同時，人民幣距離挑戰美元的主導地位還有很長的路要走。