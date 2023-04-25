該歐元區市值第二大的銀行上季淨利來到25.7億歐元，優於預期，儘管西班牙政府對銀行徵收的新稅，導致桑坦德遭受2.24億歐元的衝擊。分析師此前預估淨利應在24.5億歐元。

桑坦德在過去一直依賴於拉丁美洲的業務，以克服艱困的環境。但是目前歐洲的業務則受益於較高的利率。

歐洲市場的淨利大增16.8%。桑坦德銀行最重要的巴西市場淨利則下滑25.2%，主因為通膨帶動成本上升，以及利息收入下降。

桑坦德營收的增加，也協助該行的有形股本回報率(ROTE)從第四季的13.37%上升至14.4%。

由於處於利率上升環境，該行重申2023年底的ROTE目標為超過15%。

該行的淨利息收入(貸款收入扣除存款支出)在第一季上升14%，為101.85億歐元，符合分析師預期。

今年1月，桑坦德銀行旗下的企業和投資銀行遭遇季節性擠兌，導致存款較2022年底減少2%。該行表示，交易量從2月開始再次回升，「反映出正面的商業趨勢」。