植田和男向日本國會委員會表示：「趨勢通膨率仍低於2％，所以我們需要繼續實施貨幣寬鬆政策」。他預料到了本財年下半（至2024年3月止），通膨率可能會降至日銀2％的目標以下。
他提到，該央行必須更仔細檢視物價前景，一旦趨勢通膨率達到2％，央行就可開始解除寬鬆政策。
植田並指出，日銀若要調整10年期日本公債殖利率上限，可能會到最後一刻才會宣布，避免造成市場混淆。
日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）周一表示將繼續實施貨幣寬鬆政策，預計通膨不久後開始放緩。
植田和男向日本國會委員會表示：「趨勢通膨率仍低於2％，所以我們需要繼續實施貨幣寬鬆政策」。他預料到了本財年下半（至2024年3月止），通膨率可能會降至日銀2％的目標以下。
他提到，該央行必須更仔細檢視物價前景，一旦趨勢通膨率達到2％，央行就可開始解除寬鬆政策。
植田並指出，日銀若要調整10年期日本公債殖利率上限，可能會到最後一刻才會宣布，避免造成市場混淆。
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