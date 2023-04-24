植田和男向日本國會委員會表示：「趨勢通膨率仍低於2％，所以我們需要繼續實施貨幣寬鬆政策」。他預料到了本財年下半（至2024年3月止），通膨率可能會降至日銀2％的目標以下。

他提到，該央行必須更仔細檢視物價前景，一旦趨勢通膨率達到2％，央行就可開始解除寬鬆政策。

植田並指出，日銀若要調整10年期日本公債殖利率上限，可能會到最後一刻才會宣布，避免造成市場混淆。