另一方面，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，19日開展人民幣（下同）320億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2％。據此計算，公開市場單日淨投放稍降至250億元。

本月中期借貸便利（MLF）在上周六（15日）到期，規模1,500億元，因當天為周末，到期資金交收及續做延至18日。

人行周一（17日）已開展1,700億元一年期MLF操作，利率持穩在2.75％，為連續第五個月增量續做MLF。本周逆回購到期總額540億元，其中19日為70億元。