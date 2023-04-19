另一方面，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，19日開展人民幣（下同）320億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2％。據此計算，公開市場單日淨投放稍降至250億元。
本月中期借貸便利（MLF）在上周六（15日）到期，規模1,500億元，因當天為周末，到期資金交收及續做延至18日。
人行周一（17日）已開展1,700億元一年期MLF操作，利率持穩在2.75％，為連續第五個月增量續做MLF。本周逆回購到期總額540億元，其中19日為70億元。
人民幣兌美元中間價19日報6.8731，較18日上調83基點，調升0.12％。
另一方面，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，19日開展人民幣（下同）320億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2％。據此計算，公開市場單日淨投放稍降至250億元。
本月中期借貸便利（MLF）在上周六（15日）到期，規模1,500億元，因當天為周末，到期資金交收及續做延至18日。
人行周一（17日）已開展1,700億元一年期MLF操作，利率持穩在2.75％，為連續第五個月增量續做MLF。本周逆回購到期總額540億元，其中19日為70億元。
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