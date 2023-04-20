其中，永豐餘(1907)投控及旗下林漿紙大廠華紙(1905)雙雙亮燈漲停，前者以30.5元創去年5月中以來11月高點，後者以19.1元創去年8月中以來近8月高點。不過，華紙早盤鎖死漲停、且有逾3900張買單排隊，永豐餘投控隨後打開略微拉回，早盤仍維持逾7.5％漲勢。

同屬永豐餘投控旗下的永豐實(6770)一度跟隨勁揚6.77％至41元，創去年7月初以來9個月高點，惟隨後漲勢明顯拉回，早盤維持逾1.5％漲幅。造紙大廠正隆(1904)表現亦強，一度飆漲8.63％至30.85元，創去年5月中以來11月高點，早盤維持逾3.5％漲勢。

工紙大廠榮成(1909)同步勁揚7.76％至18.75元，為3月初以來近1個半月高點，早盤維持逾4％漲幅。代理銷售榮成工紙的寶隆(1906)亦勁揚6.29％至16.9元，為近1月高點，早盤漲幅逾3.5％。士紙(1903)一度勁揚6.96％至46.9元的1個月高點，隨後漲勢收斂至逾1％。

由於全球產業庫存調整導致客戶訂單需求減弱，造紙股2023年首季自結合併營收表現仍弱。其中，永豐餘投控175.31億元，季減10.55％、年減11.53％；正隆101.81億元，季減3.33％、年減9.88％；榮成108.38億元，季減19.2％、年減19.99％，均為近11季低點。華紙54.65億元，季減8.63％、年減1.12％；寶隆8.06億元，季減19.28％、年減26.92％，均為近1年半低點。永豐實24.89億元，季減9.1％、但年增1.96％，表現相對較強；士紙0.43億元，季增達10.22％、但年減6.67％。

正隆總經理張清標日前法說時表示，目前市況為「內溫外冷」，將加強原物料及成品庫存控管、強化營運韌性，為未來需求回升做好準備，審慎期待下半年景氣及市況回溫，致力改善毛利率表現。

永豐餘投控總經理駱秉正法說時亦指出。隨著封控陸續解除，首季需求疲弱狀況有所好轉，但是否為長期現象尚待進一步觀察，將動態因應市況靈活調整，聚焦成本、物料等存貨管理，投控方則聚焦其他資產的投資報酬，提升整體營運因應挑戰的韌性，對後市審慎看待。