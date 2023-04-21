ANA指出，在截至2023年3月底的全年營業利益估為1200億日圓，約8.97億美元，高於之前預估的950億日圓。全日空表示，在日本鬆綁邊境抗疫規定後，商務以及觀光旅行開始復甦，上季國際客運營收強勁。不過，國際貨運卻相對失色。
2月時，從全日空的中期規劃中了解，預計2025財年時，營業利益可望增至2000億日圓。依ANA機隊擴編計畫，將在2025財年時，增至疫前295架左右，並在2030財年再度增加飛機數量。
在燃料成本減少以及日圓匯價變動下，日本最大的航空公司ANA（全日空）在27日正式公布財報前，先於21日發布簡易版財務報告。結論是，上修剛結束的2022財年獲利數字。
ANA指出，在截至2023年3月底的全年營業利益估為1200億日圓，約8.97億美元，高於之前預估的950億日圓。全日空表示，在日本鬆綁邊境抗疫規定後，商務以及觀光旅行開始復甦，上季國際客運營收強勁。不過，國際貨運卻相對失色。
2月時，從全日空的中期規劃中了解，預計2025財年時，營業利益可望增至2000億日圓。依ANA機隊擴編計畫，將在2025財年時，增至疫前295架左右，並在2030財年再度增加飛機數量。
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