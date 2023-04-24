主計總處今公布3月失業率3.56％，續創近23年同月最低水準，不過，卻較2月上升0.03個百分點；主計總處國勢普查科副處長陳惠欣表示，3月微幅上升，主要是年後轉職潮延續，整體失業情勢尚屬穩定，預估4月會下降。

主計總處統計顯示，3月失業人數為42.4萬人，較上月增加4000人、月增0.94％，陳惠欣表示，主因是春節轉職潮延續，也有對原有工作不滿意而失業者，增加7000人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者則續減1000人；不過，1至3月失業人數平均為42萬人，較上年同期減少1萬3千人或2.96％。

3月失業率為 3.56％，較上月上升0.03個百分點，較上年同月降0.1個百分點。若按年齡層觀察，15至19歲者失業率8.14％，20至24歲者11.8％，主計總處分析，主因多為初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高；25至29歲者失業率為6.24％，30至34歲者降至3.74％。