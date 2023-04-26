桃園85歲賣菜阿婆李黃香（右5）26日捐贈救護車給苗栗縣消防局，苗栗縣長鍾東錦特別到場致敬。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

桃園85歲賣菜阿婆李黃香（左）26日捐贈救護車給苗栗縣消防局，與苗栗縣長鍾東錦一起啟動新車。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

桃園85歲賣菜阿婆李黃香（中）26日捐贈救護車給苗栗縣消防局，苗栗縣長鍾東錦特別到場致敬。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

桃園85歲賣菜阿婆李黃香（中）26日捐贈救護車給苗栗縣消防局，備有自動心肺復甦器。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

桃園市85歲阿婆李黃香，長年來與丈夫李義春賣菜維生，收入雖然微薄但卻有助人的宏願，為了實現丈夫遺願，繼去年捐出1部救護車給南投縣消防局後，26日再捐1部救護車給苗栗縣消防局大湖分隊，苗栗縣長鍾東錦特別到場受贈，盛讚李黃香阿婆善行宛如是台東陳樹菊阿嬤的翻版。

李黃香阿婆早年與丈夫李義春一起賣菜維生，她表示從小在桃園農村割草、看牛，後來一直種菜、賣菜為生，捐救護車是她先夫生前遺願，她自己做得到願意貢獻，更希望用實際行動告訴兒女們行善的重要，若將來有餘力，也希望能成為拉起別人的那雙手，一起為社會公益，貢獻己力。

鍾東錦26日上午特別赴苗栗縣政府消防局大湖分隊，與消防局長匡夢麟一同代表受贈，並表彰李黃香的善行，鍾東錦強調儘管在財政非常困難的情形下，也要積極投入防災救災的整備工作，持續充實消防的人力、廳舍、車輛、裝備及器材等，以提升整體消防戰力，提供縣民更安全的生活保障。

匡夢麟表示，由李黃香所捐贈的救護車除了配有自排四輪驅動，適合大湖鄉地勢崎嶇的環境使用外，另配置有自動心肺復甦機、12導程心電圖機及電擊器等新式救護器材，也是縣內身價最高的救護車，1部造價高達426萬元，所以特別感謝李黃香愛心不落人後的義舉。

李黃香為了實現丈夫為社會送暖的遺願，繼去年底捐贈救護車給南投縣消防局後，今年再捐贈四輪驅動救護車給予大湖消防分隊使用，鍾東錦盛讚李黃香的善行猶如台東陳樹菊女士的翻版，令人感動。