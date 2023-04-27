法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在推特發文說：「我和習近平主席進行了時間長而且有意義的電話會談。」

「我相信這次通話以及任命烏克蘭駐中國大使，將會為我們雙邊關係的發展注入強有力動能。」

澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）在臉書表示，他們兩人進行了「將近一個小時電話會談」。

中國中央電視台報導，習近平於會談期間告訴澤倫斯基，「對話談判」是走出戰爭「唯一出路」。

央視報導引述習近平說：「針對烏克蘭危機的議題，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談。」

根據央視報導的通話消息稿，習近平說，中國「既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事」。

在核議題上，習近平呼籲有關各方「保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機」。

北京表示在這場衝突中保持中立，習近平不曾對俄羅斯侵略作出譴責。

澤倫斯基一再表達他對於跟習近平談話態度開放的立場。

北京2月提出共12項的「政治解決」烏克蘭危機立場文件，將中國描繪成為中立一方，並且敦促俄、烏進行和談。

這份文件其中第一項提到，「必須保障所有國家的主權、獨立和領土完整」。

但是烏克蘭戰爭就是因為俄軍侵略鄰國而引發，中國卻一直拒絕針對其間關連去詳細闡明。