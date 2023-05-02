針對明年台灣總統大選對兩岸關係的可能影響，外交部長吳釗燮近日接受外媒專訪時表示，中國大陸試圖影響甚至操縱台灣大選，恐將侵蝕我國民主政體。他提醒各國慎防大陸如法炮製，企圖介入其他民主國家的選舉。對此，國民黨台北市議員游淑慧說蔡政府將準備再次向台灣人兜售芒果乾，並直言吳釗燮在鋪哏，游淑慧呼籲台灣人這次千萬別再上當。

外交部長吳釗燮4月28日接受澳洲「天空新聞台」（Sky News Australia）駐台記者Brent O’Halloran專訪，訪談內容於5月1日在該台以「台灣外交部長向澳洲示警注意中國對太平洋地區的滲透」（Taiwan’s Foreign Minister warns Australia over China's ‘pacific penetration’ ）為題播出。針對明年台灣總統大選對兩岸關係的可能影響，吳釗燮在訪談中表示，台灣接受民主洗禮數十年，自1996年直選總統至今，已歷經三次政權和平轉移，選舉是台灣民主進程的體現。他說大陸試圖影響甚至操縱台灣大選，恐將侵蝕我國民主政體，並提醒各國慎防大陸如法炮製，企圖介入其他民主國家的選舉。

對此，游淑慧今(2)日在臉書提及，在2020年總統大選期間，王立強向澳洲媒體自稱是「共諜」，並指控當時的國民黨總統候選人韓國瑜受到北京控制，美國紐約時報等媒體跟進報導。當時競選連任的總統蔡英文被問到王立強案時，表示國安單位都有所掌握，「我們也透過管道進行深入的調查」。然而，相關單位查了3年多，游淑慧感嘆表示，至今還有多少人在乎？「民進黨跟蔡英文早已大獲全勝」。今年1月，王立強謊言遭澳洲法院戳破，拒給難民庇護，並指他是詐欺犯。

游淑慧直言，王立強案就是一樁選舉操作成功的案例，蔡政府利用一個詐欺犯，將芒果乾賣給了全國人民，而遭王立強指控為共諜案上級的向心夫婦，不但沒有被起訴，連洗錢罪都被判決無罪。游淑慧直言，選舉到了，蔡政府準備再次向台灣人兜售芒果乾，並認為吳釗燮看來又在鋪哏了，「台灣人民，這次千萬別再上當」。