國民黨2024總統大選提名，台北市議員徐巧芯日前爆料國民黨計畫17日徵召侯友宜參選總統，不過5日卻改口，「一切還有變數」；國民黨黨主席朱立倫對此回應，不要做無謂揣測、無謂製造爭議。媒體人吳子嘉大膽判斷，17日侯友宜的機會應該比較大一點。

吳子嘉今(6日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，他不太同意徐巧芯的說法，稱還有變數。他大膽假設，國民黨應該已經有盤算，只是要等到17日做決定。而從整個態勢來看，17日侯友宜的機會應該比較大一點。

名嘴黃世聰也表示，看起來侯友宜出線的可能性比較大。因素人搞政治，還是需要一些訓練、一些包裝。

另外，吳子嘉更指出 ，侯友宜在南部，也就是在雲嘉南是有選票的。黃世聰表示，目前來看 侯友宜在南部講台語，帶入南部的感情， 到時，情感因素還是會有一些催票的作用 。而這次比較有意思的是，副總統賴清德跟侯友宜的票，某些程度結構有點類似，像《美麗島電子報》的民調，兩人好像都差不多，都有所謂的天花板，升不上去，但也下不來。