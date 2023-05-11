中天撤照案訴訟終於贏了NCC！台北高等行政法院5月10日判決撤銷NCC不予換照處分，中天勝訴。美麗島電子報董事長吳子嘉直言，這些人破壞新聞自由又不負責任，歹戲拖棚、死不認錯，明年1月13日會害死賴清德！

2020年11月26日通傳會（NCC）不予中天換照後，12月2日中天提行政訴訟，歷經2年多的審理，台北高等行政法院5月10日判決，將NCC不予換照的處分撤銷，中天勝訴，全案仍可上訴。

回顧2020年11月18日NCC火速決議不予換照，26日公告不換照處分，12月2日中天提行政訴訟，12月11日中天新聞台執照到期，被迫退出原本「52台」的頻道。

換照案訴訟，中天提出的「訴之聲明」共有3項，請求法院判決原處分撤銷，及NCC應作成准予換發中天新聞台執照（2020年12月12日起至2026年12月11日）之行政處分，及NCC應給付中天79億5369萬9980元。

北高行的勝訴判決，也讓NCC當年的違法濫權爭議也被一一揭露，包括對中天的聽證程序違法，及審查評分表不合法、NCC委員審查意見錯誤及矛盾及不予換照不符合比例原則。

美麗島電子報董事長吳子嘉今（11）日在中天電視《新聞千里馬》認為，這件事情混蛋的是，NCC也好，行政院也好，不是輸贏的問題，而是他們的態度。

吳子嘉質疑，他們的回應，包括新聞稿、發言人講法，完全沒有一個人把法院判決書指摘的理由公平的講出來，這很惡劣，不要臉！

吳子嘉強調，台灣是以新聞自由、言論自由為驕傲的國家，賴清德說要以民主對抗專制，而民主的核心就是言論自由，言論自由的核心就是新聞自由，但今天卻反其道而行。

吳子嘉痛罵，士大夫之無恥是為國恥，這些人破壞新聞自由又不負責任，歹戲拖棚、死不認錯，明年1月13日會害死賴清德！