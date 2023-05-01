嘉義監獄一名男受刑人去年間，趁著同舍受刑人熟睡，竟伸手抓住該受刑人的下體猥褻得逞，遭到移送法辦。嘉義地院審結，依犯乘機猥褻罪，處有期徒刑8月。可上訴。

判決書指出，男子A因案於嘉義監獄服刑，未料，A男竟於2022年5月某日上午間，趁著同舍的受刑人B熟睡、兩人就寢位置相鄰的機會，把手伸進B男的被子中，隔著褲子抓、扯B的生殖器猥褻得逞。

對此，A男坦承當時的確與B在舍房中的位置相近，的確有碰到B的身體，但否認曾做出猥褻行為，稱自己當時僅是在叫B起床，沒有碰到B的生殖器，先前交給嘉義監獄的陳述書上雖曾寫到不小心碰到B的下體，但那並不是事實，那是別人替他寫的，他並沒有碰到B的下體。

嘉義地院審理時，法官勘驗B的證詞，發現B證稱當時A隔著褲子將他的生殖器往上抓，他才會痛醒，醒來的第一時間有目擊A男的手剛要從他身上離開，A當下的反應讓他感到很不舒服等語，故法官不採信A的說詞。

法官指出，A男趁著B熟睡不及抗拒的狀態，抓捏其生殖器，行為的確屬於乘機猥褻罪，參酌A男有前科，犯後否認犯行等一切情狀，依乘機猥褻罪，處A男有期徒刑8月。可上訴。