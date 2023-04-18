台中一名林姓受刑人在看守所服刑期間，趁著凌晨眾人熟睡時，偷偷解開一旁獄友的褲頭對其「口交」，嚇到獄友驚醒不知所措，事後向管理員反映並拒絕和解，要求法官重判；法官依犯乘機性交罪，判處林男有期徒刑3年2月，可上訴。

據判決書指出，林男去年9月30日凌晨，在舍房內利用另名受刑人熟睡之際，拉開獄友的褲頭口交，雖獄友因而驚醒，但不知所措而未反抗，事後向該舍房管理人員反映，林男也因此遭到送辦。

林男到案後，於偵訊及法庭審理時皆坦承不諱。

法庭審理時，林男及其辯護人請求減刑，但法官認為林男雖於犯罪後始終坦承犯行並表達有和解意願，犯後態度尚稱良好，但林男明知獄友於案發時已處於熟睡狀態，且舍房內尚有其他受刑人在，其僅為滿足私慾，竟對獄友下手，而獄友也表示無和解意願，認為林男行為惡劣，請從重量刑。

法官審酌林男爲滿足一己性慾，明知獄友於案發時，已熟睡而處於相類精神障礙不能抗拒之狀態，仍乘機遂行性交之犯行，侵害獄友性自主決定權，所為實值非難；考量其對獄友所生之損害，兼衡其始終坦承犯行之犯後態度，法官依犯乘機性交罪，判處林男有期徒刑3年2月，可上訴。

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