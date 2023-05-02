前總統陳水扁宣布今（2）日將上凱道，為涉入洗錢案將入獄服刑的兒子、民進黨高雄市議員陳致中請願。對此，國民黨台北市議員詹為元除痛批，陳水扁的行為是一個很糟糕的示範，也嗆問，若陳水扁真的愛陳致中，那為什麼還要讓他參與犯罪活動？

陳水扁昨在臉書上發文預告，為籲請密注行政院版《公職人員選舉罷免法修正草案》中，褫奪獲輕判、緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告參政權終身條例，涉及違反比例原則的違憲爭議問題，他將於5月2日下午15時15分至16時，向總統府、行政院、立法院4大黨團，親自提出生平第一次的請願。

詹為元今接受《中天新聞》訪問時表示，陳水扁現在要為陳致中請願，是一個很糟糕的示範，因為他的行為，很像父母在子女犯錯被關後，跑去抗議處罰太重。

詹為元嗆問，若陳水扁真的愛他的孩子，那為什麼他們在洗錢時，要讓陳致中參與其中？而對於陳致中在確定要入獄後，在臉書發文稱「這或許是回報養育之恩唯一的方式」，詹為元也直言，若陳真的愛父母，在發現他們在從事犯罪活動時，應該要站出來勸阻他們。