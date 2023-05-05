八貫4月營收2.1億元，主要成長動能為，醫療產品因啟動備貨，拉貨動能明顯成長，帶動醫療產品營收較上月與去年同期分別成長35.7％與39.1％，高於八貫每月醫療產品平均出貨水平以上表現。

八貫累計前4月營收8.6億元，雖僅較去年同期持平，然較高毛利產品線包含醫療、航太救生與軍工及其他產品線，營收皆較去年同期成長，且此三大產品線合計占營收比重攀升至46.8％，較去年同期的37.7％，大幅增加9個百分點，以公司目前稼動率仍維持高檔，戶外產品線成長動能逐步起色，產品組合的優化，將使八貫營運表現仍可維持至少去年同期表現。

八貫去年打進軍工供應鏈，接獲軍用裝備防彈背心外罩訂單總量達百萬碼，將出貨至2024年第一季，近期亦已洽談新一季度的合約；而輕量化逃生滑梯用布已於四月中順利通過波音及空巴的測試，等候波音及空巴對一般與輕量化逃生滑梯用布的訂單需求確認。

新產線部份，八貫第三台淋膜機、17台智能型高週波機台預計分別在下半年與2024年第一季投入試量產，總產能將逐步拉高，且八貫積極開拓新客戶與新產品應用，隨著產能擴增逐步到位，中長期營運穩健發展。