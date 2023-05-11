美食-KY 2023年首季合併營收51.98億元，季增1.16％、年增7.14％，為近9季高點。營業利益3.3億元，季增達60.32％、年增0.21％，為近1年半高點。毛利率58.75％、營益率6.36％，為近1年高點。

在營收規模及本業獲利回升，配合業外損益持穩下，美食-KY首季歸屬母公司稅後淨利2.47億元，季增達93.03％、年增3.64％，每股盈餘1.38元，雙創近1年半高點。

投顧法人指出，今年首季全球多國大缺蛋，使蛋價居高不下，烘焙業面臨成本飆升的空前挑戰。不過，美食-KY首季毛利率逆勢回升，彰顯品牌定價能力，且在門市數增加狀況下仍能謹慎控管費用，使營益率同步回升，獲利表現超乎預期。

美食-KY表示，85度C美國單店營收率先於2021年恢復成長，今年首季營收規模已較疫前2019年跳增逾3成。搭配展店步調重新加速，未來3～5年的成長動能無虞，可望持續貢獻美食-KY合併營收及獲利動能。

美食-KY同步公告4月自結合併營收17.07億元，雖較3月17.87億元小減4.51％，仍較去年同期12.77億元成長達33.67％，為近4年同期高點。累計前4月合併營收69.06億元，較去年同期61.36億元成長達12.67％，亦創近4年同期高點。

美食-KY表示，美國85度C門市4月日均來客數維持今年高檔，且較去年同期強勁成長，推升同電營收表現。儘管美國下半年經濟可能轉為衰退，但85度C相對不受景氣影響，可望持續擴大市占率、拓展版圖至各州市場，未來3年門市及營收成長空間可期。

而中國大陸歷經3年的疫情防控，終在今年迎來解封春燕，4月營收年增達逾6成。儘管中國大陸預期疫情的「傷痕效應」影響經濟動能，消費復甦仍需時間，但政府部門促消費、穩就業目標明確，今、明2年在政策推動下消費可望穩定回升，有利當地85度C營收表現。

投顧法人指出，美食-KY 4月美國同店營收維持雙位數成長，帶動當地營收年增近2成，中國大陸在麵包及飲料銷售成長帶動下，4月營收連2月年成長。展望今年，美食-KY規畫美國新展6～8家、中國大陸年底目標達590～600家，睽違3年規模恢復成長。

投顧法人認為，同店營收成長動能延續及店數增加，將進一步催化美食-KY營利率復甦，預計第二季營益率將終止連7跌、恢復年成長，看好近期股價動能將維持強勢，維持「增加持股」評等、目標價188元。