權值股部分，台積電(2330)開高走高，早盤一度上漲約1.2%，股價最高達511元，扮演穩盤要角，積極朝向季線靠攏；聯電(2303)震盪小漲，漲幅在約0.5%；聯發科(2454)於平盤上小幅震盪；鴻海(2317)在漲幅0.5%附近跳動；面板雙虎群創(3491)、友達(2409)漲幅也分別逾1%、0.5%。

今日各大類股指數漲多跌少，僅百貨類股相對弱勢。汽車股、觀光、造紙、生醫類指數強勢，汽車類股指數漲幅更逾2.5%，居各類股之冠。汽車股今由和泰車(2207)領軍，大漲約4.5%，裕隆(2201)漲幅逾2%，車電相關江申(1525)也大漲約3.5%。

觀光族群持續受惠解封行情題材助攻，由旅行社個股領銜，燦星網(2719)鎖住漲停，山富(2743)則一度攻上漲停，五福(2745)、易飛網(2734)也都大漲逾7%。

全球關注美國債務警鐘響起，財長葉倫重申聯邦政府資金最快將在6月1日用罄，倘若國會為加緊提高債務上限，美國下月可能面臨債務違約。

分析師表示，美國債務上限談判情況不明及部分企業財報不佳，引發投資人對經濟前景的擔憂，特別是在傳產類股，衝擊美股四大指數全面下跌，不過科技比重較高的那斯達克及費半跌幅較小。現階段美國公債殖利率持續上揚，台股昨日站上60日線，昨晚雖然美股下跌，不過科技類股表現較佳，有利於台股將站穩60日線，增添短線520行情發揮空間。