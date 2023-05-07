據金管會保險局統計，今年第一季整體保險業網路投保新契約件數為139.29萬件，比起去年第一季的129.91萬件小幅成長7.2％；第一季新契約保費收入10.08億元，比起去年第一季的10.84億元，則微幅衰退7％。

單看壽險業，第一季壽險業網路投保新契約件數為17.82萬件，比起去年第一季的4.6萬件，大幅成長近2.9倍之多；但保費收入則與去年第一季相差不遠，第一季新契約保費收入1.17億元，比起去年同期1.13億元，年成長僅3.5％。之所以壽險業會呈現網路投保件數倍增、保費收入卻未出現大幅成長，主要與壽險首季網路投保賣最好的前三大險種都是旅平險相關險種有關。

以投保件數來看，壽險業首季銷售第一名是旅平險，首季投保件數達7萬件、新契約保費收入0.21億元，相較於去年第一季成長2.43倍、3.2倍；第二名是旅平險附加的實支實付醫療險，首季新契約件數達6.6萬件、新契約保費收入0.05億元，較去年第一季成長2.53倍、1.5倍；第三名是旅平險附加的海外突發疾病醫療險，首季新契約件數3.6萬件、新契約保費收入0.12億元，相較於去年第一季成長15.36倍、11倍。

產險業部分，第一季網路投保新契約件數為121.47萬件，比起去年第一季的125.31萬件、微幅衰退3％；首季新契約保費收入8.91億元，比起去年同期的9.71億元，年衰退8.2％。過往產險業網路投保皆以汽車險、機車險為大宗，去年在疫情期間，防疫險衝上網路投保銷售第三大，今年首季雖前兩大仍以汽車險、機車險為主，但第三名已從防疫險變為旅綜險。

以投保件數來看，產險業網路投保首季銷售第一名是機車險，投保件數32.45萬件、新契約保費收入2.96億元，比起去年第一季各年成長23.1％、25.4％；第二名是汽車險，投保件數21.92萬件、新契約保費收入3.64億元，比起去年第一季各年成長21.4％、21.7％；第三名是旅綜險（含旅遊不便險），投保件數20.46萬件、新契約保費收入0.91億元，比起去年第一季成長7.89倍、14.2倍。

此外，以新契約保費收入來看，今年首季網路投保銷售最多的前三名壽險公司，分別是國泰人壽、中國人壽、台灣人壽；產險公司前三名分別是富邦產險、新安東京海上產險、國泰產險。