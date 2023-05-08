元大金今年前四月稅後純益79.83億元，與去年前四月稅後純益79.77億元相比，今年前四月獲利增加0.06億元，獲利年增率為0.08％。

中聯資第一季稅後純益為1.83億元 EPS為0.74元
上洋擴點費用增 首季EPS2.19元
接單卻無法出貨 百德第一季EPS 0.38元
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