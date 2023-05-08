元大金今年前四月稅後純益79.83億元，與去年前四月稅後純益79.77億元相比，今年前四月獲利增加0.06億元，獲利年增率為0.08％。
元大金前四月稅後純益達79.83億元 EPS為0.64元
元大金控公告，今年4月稅後純益為22.1億元，前四月稅後純益達79.83億元，每股稅後純益(EPS)為0.64元，獲利亮眼。元大金子公司的4月稅後純益，證券9.05億元、銀行8.23億元、期貨1.4億元、人壽4.4億元、投信1.92億元。
元大金控公告，今年4月稅後純益為22.1億元，前四月稅後純益達79.83億元，每股稅後純益(EPS)為0.64元，獲利亮眼。元大金子公司的4月稅後純益，證券9.05億元、銀行8.23億元、期貨1.4億元、人壽4.4億元、投信1.92億元。
元大金今年前四月稅後純益79.83億元，與去年前四月稅後純益79.77億元相比，今年前四月獲利增加0.06億元，獲利年增率為0.08％。
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